Пермь. Новости культуры 24.09.2018
Темы выпуска:
- Пермский театр оперы и балета совместно с продюсерским центром «Траектория» выпустил фотоальбом, посвященный истории Пермского балета.
- Театр "Балет Евгения Панфилова" открывает творческий сезон.
- В Кудымкаре завершился Этномузыкальный проект "Виль шы" - творческий эксперимент по соединению коми-пермяцкого фольклора с этническими традициями других народов мира.
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