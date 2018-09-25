Семейные фермы поддержат грантами

В региональном Министерстве сельского хозяйства начинается прием документов на получение грантов для крестьянско-фермерских хозяйств. На условиях софинансирования от государства можно получить до 10 миллионов рублей на строительство ферм, объектов переработки, приобретение животных или сельхозтехники. Для этого надо составить проект развития хозяйства и защитить его перед специальной комиссией. Направление может быть самое разное - от разведения крупного рогатого скота до выращивания страусов или рыбоводства.

Татьяна Подкопалова, начальник отдела развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Гранты по семейным фермам у нас получили порядка 120 крестьянско-фермерских хозяйств за пять лет, существуют фермы и рыбоводческие и фермы по разведению крупнорогатого скота, кролиководческие, различных направлений деятельности. Так, относительно прошлого года объем производства продукции, произведенной крестьянско-фермерскими хозяйствами, был увеличен на 4,5%".