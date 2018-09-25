Пермские корабелы построили торпедный катер образца ВОВ

Торпедный катер «Комсомолец» образца 1944 года отправляется в Тюмень из Перми. Пермские судостроители построили его по просьбе тюменских ветеранов Великой Отечественной войны. Дело в том, что раньше подобный тип судов производился на тюменском заводе. Теперь завод закрыт, и на постамент поставят катер пермского производства.

Чёрный, красный, серый и белый - четыре цвета, которые используют в покраске катера. Красили подетально, на это ушло полтора месяца.



Торпедный катер «Комсомолец» образца 1944 года собрали пермяки для ветеранов ныне закрытого судостроительного завода Тюмени, а именно там такие катера делали в годы войны. Судно пермской сборки планируют установить в тюменском сквере имени Потапова.

Если говорить о габаритах - вес катера составляет 15 тонн, его длина 19 метров. Всё аутентично, вплоть до небольших деталей - вот, например, рында, судовой колокол, чтобы отбивать склянки.

Пермские специалисты уже имеют опыт сборки катеров и даже подводной лодки. При этом каждый образец при желании можно поставить на воду - ко дну не пойдет.

Игорь Федяков, начальник технического отдела Верхнекамского судостроительного комплекса: "Чтобы отправился вплавь, нужно поставить несколько переборок, чтобы обеспечит ему непотопляемость, оборудование поставить.

Собирали почти полгода три десятка человек. С вниманием к каждой мелочи в оснащении. На борту можно обнаружить спасательный круг, багор и различные элементы, которые и в глаза- то сразу не бросаются.

Разгонялись такие катера почти до ста километров в час, при этом по судну надо было передвигаться, что также предусмотрено конструкцией для безопасности экипажа.

Чтобы всё было, как полагается, не забыли и про вооружение - глубинные бомбы, конечно, макеты - по шесть на каждом борту. Два торпедных аппарата и спаренные пулемёты ДШК.

Есть ещё сирена и прожектор, их пока что отключили. Скоро переезд, так что часть оборудования решили снять и упаковать отдельно. До Тюмени почти 700 километров - так что путь предстоит неблизкий.