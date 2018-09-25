На арестованный теплоход «Урал» продолжают продавать путёвки
13 миллионов рублей - именно в такую сумму оценили трехпалубный круизный теплоход «Урал» судебные приставы исполнители. Накануне на судно был наложен арест. Причиной послужил долг компании «Интур Бюро» перед кредитной организацией. Решение об аресте вынес Ленинский суд. Сейчас «Урал» поставлен на зимний отстой, все подготовительные работы проведены, с 8 октября начнется подготовка к навигации 2019 года. Одновременно с конца августа открыта продажа путевок на следующий год. По сообщению владельца, наложение ареста это "совместное решение компании и банка, который является залогодержателем судна". Тем не менее, приставы уже готовят документы для проведения открытых торгов, обычно на это уходит 2-3 месяца.
Екатерина Замараева, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела ФССП по Пермскому краю: "Данное судно было передано на ответственное хранение должнику, но если поменяется собственник данного имущества, то, возможно, не стоит покупать эти путевки".
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