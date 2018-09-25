Ремонт теплотрассы на Петропавловской - сроки сдвигаются

Еще три недели плюсом. Именно на такой срок коммунальщики перенесли сроки окончания ремонта теплотрассы на улице Петропавловской, на отрезке между Комсомольским проспектом и ул. Газеты Звезда. Теперь завершить здесь ремонт планируют 14 октября. Изначально на этом отрезке за месяц планировалось заменить 257 метров тепломагистрали. Но сроки увеличились, в связи с тем что пришлось из-за аварии производить дополнительный ремонт тепловой камеры на пересечении Газеты Звезда и Пермской. «Вести» уже показывали эту историю, когда струя кипятка поднялась вровень с соседними домами. Изначально этого ремонта в планах не было.

Максим Ребенко, технический директор, главный инженер ПСК: "Сдвиг сроков произошёл из-за одной камеры, казалось бы, но она ключевая. Мы Петропавловскую улицу вскрыли, но отключить потребителей не могли для демонтажа трубопровода. Иногда кажется, что у нас люди не работают на этой сети, именно потому, что это просто технологически невозможно отключить всё подряд и оставить несколько сотен человек в центральной части города без горячей воды".