1723 дня до юбилея Перми: По набережной прогулялся Василий Татищев

Необычная дата, в Перми отметили 1723 дня до трехсотлетия города. Число не круглое, но символичное. 1723 год - год основания Перми. Основным местом для торжеств стала пермская набережная.

Историческое театрализованное представление на набережной в честь оставшихся 1723 дней до 300-летия Перми для прохожих стало полной неожиданностью.

Помимо визуального наполнения была ещё и образовательная часть. После нее всё встало на свои места. Число 1723 - дата основания Перми.

Егошихинский лог - начало начал. Здесь Василий Никитич Татищев основал медеплавильный завод. Место удачное. Здесь медь, а иначе и завода не было, и выход на Каму для транспортировки продукции.

На фотографии 100-летней давности вид на посёлок при Егошихинском заводе, который был уничтожен пожаром. До наших дней сохранился только Петропавловский собор.

Айна Якупова, председатель молодежного парламента города Перми: "1723 дня осталось до юбилея любимого города, очень отрадно, что молодежь Перми вместе с нами празднует эту дату".

Идея оживить историю принадлежит молодым парламентариям, воплотили её в жизнь в рамках III городского исторического форума. По их словам, одна из задач реконструкции - побудить интерес к прошлому.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Достаточно много у нас таких инициатив в этом году уже реализовано, но эта особенная, потому что она связана с историей нашего города. А самое главное будущий день, потому что огромное количество пермяков и пермячек, которые завтра станут взрослыми, будут приумножать славу нашего города".

Финалом спонтанного шоу стал эффектный отъезд конного экипажа с Соборной площади. И колесо истории, остановившееся на время, вновь завертелось, с каждой секундой приближая день 300-летия краевой столицы.