В аэропорту заверли - все пассажиры вылетят по расписанию

Пермский аэропорт отменил закрытие на 6 дней - пассажиры вылетают согласно билетам. Реконструкция рулежных дорожек не повлияет на расписание полетов, - заявили в пресс-службе «Большого Савино». Однако днем в аэропорту было пусто. Согласно онлайн-табло, все рейсы вылетели и прилетели либо до 8:30 утра, либо уже после 19:00 часов. Такое же расписание будет работать и 25 сентября.

В аэропорту продолжается строительство перрона, необходимого для установки телетрапов, и реконструкция дорожек, по которым подъезжают воздушные суда. Работы должны завершиться до 30 ноября 2019 года.

Юлия Отраднова, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "Ограничения по осуществлению взлета и посадки воздушных судов на аэродроме аэропорта «Большое Савино», озвученные ранее, отменяются. Аэропорт работает в штатном режиме. Все пассажиры с купленными билетами вылетят по расписанию".