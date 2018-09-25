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В аэропорту заверли - все пассажиры вылетят по расписанию

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аэропорт

Пермский аэропорт отменил закрытие на 6 дней - пассажиры вылетают согласно билетам. Реконструкция рулежных дорожек не повлияет на расписание полетов, - заявили в пресс-службе «Большого Савино». Однако днем в аэропорту было пусто. Согласно онлайн-табло, все рейсы вылетели и прилетели либо до 8:30 утра, либо уже после 19:00 часов. Такое же расписание будет работать и 25 сентября. 

В аэропорту продолжается строительство перрона, необходимого для установки телетрапов, и реконструкция дорожек, по которым подъезжают воздушные суда. Работы должны завершиться до 30 ноября 2019 года.

Юлия Отраднова, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "Ограничения по осуществлению взлета и посадки воздушных судов на аэродроме аэропорта «Большое Савино», озвученные ранее, отменяются. Аэропорт работает в штатном режиме. Все пассажиры с купленными билетами вылетят по расписанию".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.09.2018 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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