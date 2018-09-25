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Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой в Березниках
Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой в одном из супермаркетов в Березниках. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Конфликт, по словам очевидцев, произошел между группами покупателей. Видео с камеры наблюдения появилось в социальных сетях. На кадрах заметно, что в потасовке участвует мужчина, женщина и ребенок с одной стороны, и несколько молодых человек с другой. После нескольких минут рукопашной, мужчина выхватил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в одного из оппонентов, после чего тот упал. По словам свидетелей, обе пули попали человеку в голову. Итоги полицейской проверки обещают сообщить дополнительно.
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