Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой в Березниках

Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой в одном из супермаркетов в Березниках. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Конфликт, по словам очевидцев, произошел между группами покупателей. Видео с камеры наблюдения появилось в социальных сетях. На кадрах заметно, что в потасовке участвует мужчина, женщина и ребенок с одной стороны, и несколько молодых человек с другой. После нескольких минут рукопашной, мужчина выхватил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в одного из оппонентов, после чего тот упал. По словам свидетелей, обе пули попали человеку в голову. Итоги полицейской проверки обещают сообщить дополнительно.