Что стоит за «золотом» российских гимнасток

Один из самых нашумевших и ожидаемых фильмов на фестивале "Флаэртиана" стала работа режиссёра Марты Прус «За пределом».

Это портрет прославленной российской художественной гимнастки Маргариты Мамун, снятый в самый важный год ее спортивной карьеры – во время подготовки к Олимпийским играм. Фильм показывает ту сторону спорта, которая мало кому известна. На Международном фестивале "Флаэртиана" фильм получил Приз зрительских симпатий. Режиссер Марта Прусс стала гостем программы "Новости культуры".