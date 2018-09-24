Что стоит за «золотом» российских гимнасток
Один из самых нашумевших и ожидаемых фильмов на фестивале "Флаэртиана" стала работа режиссёра Марты Прус «За пределом».
Это портрет прославленной российской художественной гимнастки Маргариты Мамун, снятый в самый важный год ее спортивной карьеры – во время подготовки к Олимпийским играм. Фильм показывает ту сторону спорта, которая мало кому известна. На Международном фестивале "Флаэртиана" фильм получил Приз зрительских симпатий. Режиссер Марта Прусс стала гостем программы "Новости культуры".
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