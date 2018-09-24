«Флаэртиана» раздала драгоценные «Нануки»

В Перми прошла церемония закрытия международного фестиваля документального кино "Флаэртиана". Начавшись 14 сентября, фестиваль показал пермякам и гостям города более 100 фильмов на различные острые темы. Работы, которые привозили в большинстве своём сами режиссёры, тоже были разнообразные: одни уже получили много наград на различных фестивалях, а другие только начинают свой фестивальный путь. Обо всём по порядку расскажет Карина Бурьян.