«Флаэртиана» раздала драгоценные «Нануки»
В Перми прошла церемония закрытия международного фестиваля документального кино "Флаэртиана". Начавшись 14 сентября, фестиваль показал пермякам и гостям города более 100 фильмов на различные острые темы. Работы, которые привозили в большинстве своём сами режиссёры, тоже были разнообразные: одни уже получили много наград на различных фестивалях, а другие только начинают свой фестивальный путь. Обо всём по порядку расскажет Карина Бурьян.
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