В Перми открыли монумент академику Евгению Вагнеру
В Перми появилась новая достопримечательность. В сквере за кинотеатром "Кристалл" открыли монумент академику Евгению Вагнеру. Бюст установили к столетию знаменитого врача, чье имя уже носит этот парк, а также Медицинская академия, где доктор долгое время являлся ректором.
Это уже не первое увековечивание памяти. Три года назад памятник Вагнеру поставили в Березниках, также есть две мемориальные доски - на доме ученых по адресу: Комсомольский проспект, 49, и на здании хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по Куйбышева, 43.
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