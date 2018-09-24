В Перми открыли монумент академику Евгению Вагнеру

В Перми появилась новая достопримечательность. В сквере за кинотеатром "Кристалл" открыли монумент академику Евгению Вагнеру. Бюст установили к столетию знаменитого врача, чье имя уже носит этот парк, а также Медицинская академия, где доктор долгое время являлся ректором.

Это уже не первое увековечивание памяти. Три года назад памятник Вагнеру поставили в Березниках, также есть две мемориальные доски - на доме ученых по адресу: Комсомольский проспект, 49, и на здании хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по Куйбышева, 43.