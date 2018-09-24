Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Прикамье считали деньги, чтобы сразу после нового года начать их тратить. А еще готовились греться и ждали "Ласточку". События и темы последних дней, о которых нужно сказать отдельно, в нашем специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фермерские ярмарки: чего там только нет!
Прямое включение: Раскопки продолжаются
На улице Окулова горел деревянный дом
Карты, деньги, Центробанк
Теплоход «Урал» арестован за долг в 14 миллионов
«Управление просмотром»: что хочу, то и смотрю
Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта
В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков
Добавить комментарий: