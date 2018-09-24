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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

В Прикамье считали деньги, чтобы сразу после нового года начать их тратить. А еще готовились греться и ждали "Ласточку". События и темы последних дней, о которых нужно сказать отдельно,  в нашем специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 24.09.2018 в 16:24 в рубрике - Вести Пермь

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