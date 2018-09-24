Фермерские ярмарки: чего там только нет!
В разных районах Перми открылись ярмарки сельскохозяйственной продукции. Свежий урожай продают фермеры. Есть обычные картошка, помидоры, перец, зелень. Но присутствуют и диковинки. Например, капуста в форме конуса и без кочерыжки внутри или колбаса собственного производства.
Ярмарки работают каждые выходные с начала сентября. Фермеры, которым торговое место предоставляется бесплатно, могут продать свою продукцию, а пермяки купить самое свежее.
За два года количество ярмарок, которые проводятся на территории всего Пермского края, увеличилось. Только за 2017- 1090. В 2018-м до конца этого месяца, как заявляют в министерстве сельского хозяйства, пройдет порядка 50 ярмарок. Проводить ярмарки в новом формате - выходного дня - поручение губернатора региона.
Изначально в городе было семь подобных ярмарок, но три из них популярными у пермяков не стали, и предпринимателям предложили перебраться на более выгодные места.
Сейчас торговых площадки четыре. Рядом с Гознаком, на Ласьвинской в Кировском районе, около торгового центра "Кит" на улице Аркадия Гайдара и на площади Дружбы.
Чтобы стать участником ярмарки, фермеру нужно заполнить онлайн заявку на сайте. А пермяку достаточно знать ближайший адрес, чтобы купить, например, пасечного меда или северной брусники.
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