Прямое включение: Раскопки продолжаются
На улице Петропавловской в Перми, на участке от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда, сегодня должны были закончить раскопки и завершить ремонт теплотрассы. Об этом ранее сообщали в "Пермской сетевой компании". Как выяснила корреспондент Светлана Бельская, несмотря на все уверения раскопки продолжаются.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На улице Окулова горел деревянный дом
Карты, деньги, Центробанк
Теплоход «Урал» арестован за долг в 14 миллионов
«Управление просмотром»: что хочу, то и смотрю
Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта
В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков
«На работу на велосипеде»: экологично, дешево, полезно
«Чистые окна»: нужны волонтёры
Добавить комментарий: