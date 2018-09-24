Прямое включение: Раскопки продолжаются

На улице Петропавловской в Перми, на участке от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда, сегодня должны были закончить раскопки и завершить ремонт теплотрассы. Об этом ранее сообщали в "Пермской сетевой компании". Как выяснила корреспондент Светлана Бельская, несмотря на все уверения раскопки продолжаются.