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На улице Окулова горел деревянный дом

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сгорел дом

Крупный пожар сегодня случился на улице Окулова в Перми. По сообщению очевидцев, загорелся деревянный дом. С места ЧП  мы получили репортаж Артема Казина. 

Метки: Происшествия, в Перми

Опубликовано: 24.09.2018 в 15:21 в рубрике - Вести Пермь

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