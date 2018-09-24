На улице Окулова горел деревянный дом
Крупный пожар сегодня случился на улице Окулова в Перми. По сообщению очевидцев, загорелся деревянный дом. С места ЧП мы получили репортаж Артема Казина.
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Крупный пожар сегодня случился на улице Окулова в Перми. По сообщению очевидцев, загорелся деревянный дом. С места ЧП мы получили репортаж Артема Казина.
|24.09.2018 в 16:02
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В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков
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