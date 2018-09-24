Карты, деньги, Центробанк

День открытых дверей прошел в одном из самых закрытых финансовых учреждений Прикамья - в пермском отделении Центрального банка России. Экскурсию для всех желающих, правда, по предварительной записи, здесь устраивают раз в год. На улице выставили технику, которая используется для перевоза наличных денег, а гости могли померить снаряжение инкассаторов. Также можно было заглянуть внутрь специальной машины и разглядеть там все секреты.

В закрытой зоне, куда в обычное время не пускают посторонних, работали интерактивные площадки. Гостей учили отличать подлинные купюры от подделок, выявлять мошенников на современном финансовом рынке. Об истории создания современной платежной системы можно было узнать из лекции, которая проходила в музее. Всего за время проведения таких экскурсий в разные годы в них приняло участие 1300 человек.