Теплоход «Урал» арестован за долг в 14 миллионов
Судебные приставы арестовали пассажирский трехпалубный теплоход «Урал», который возит туристов в речные круизы. По данным ведомства, владелец судна задолжал кредиторам больше 14 миллионов. По словам приставов, если собственник погасит долги перед банком, он сможет снять обременение с теплохода. В противном случае имущество могут продать, а деньги отправить на погашение займа. В компании-туроператоре, которая организует речные круизы на «Урале», объяснили, что продают путевки на следующий сезон. Как заявляют, арест никак не скажется на туристах. Владелец судна погасит долг до начала навигации, и все, кто приобрел путевки, отправятся в отпуск.
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