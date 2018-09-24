«Управление просмотром»: что хочу, то и смотрю

В компании «Ростелеком» заявили о подключении девяностотысячного абонента к услуге «Управление просмотром». Это когда специальное облачное хранилище позволяет записывать и хранить эфирные программы, чтобы смотреть их когда угодно. Впрочем, это только самые популярные функции.

Творческому человеку - творческие каналы. В подборке у Марии музыкальные, их сразу несколько, и научно-познавательные для чего-нибудь нового и интересного. Не пропустить деталей помогает «управление просмотром».

Мария Перевозчикова: "Захотел чая и посмотреть свой любимый фильм, ты нажал на паузу, пошел, налил чай и расположился уютно и досматриваешь свой фильм с того же места".

Нестись домой сломя голову, чтобы посмотреть любимую передачу теперь тоже не нужно. Функция «управление просмотром» «Ростелекома» работает на три дня назад.

Просто и понятно о том, что такое «управление просмотром», это когда в пятницу мы можем смотреть эфир за четверг, а теперь и за среду.

Интерактивная приставка подключается на любой телевизор. Кроме самого голубого экрана понадобится подключение к интернету, проводному или Wi-Fi любого провайдера. Подключение несложное, на выходе только в формате HD 80 каналов.

Наталья Мухина, пресс-секретарь пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Интерактивное телевидение - это возможность смотреть более 230 каналов, среди которых и научно-познавательные, и спортивные, и музыкальные, это более 3000 фильмов и сериалов в видеотеке, а также возможность подключить сервис мультискрин и смотреть на пяти разных устройствах телевидение и фильмы".

А еще функции "родительский контроль" и "караоке". Последняя Марии явно пришлась бы по вкусу.