Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта

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Аэропорт "Пермь" будет работать в штатном режиме. Информацию, опубликованную ранее о приостановлении движения воздушных судов на аэродроме аэропорта «Пермь» 24,25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября 2018 года, можно считать недействительной. Подробности выясняла Мария Шилова, которая вышла на прямую связь со студией.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.09.2018 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

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