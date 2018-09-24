Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта

Аэропорт "Пермь" будет работать в штатном режиме. Информацию, опубликованную ранее о приостановлении движения воздушных судов на аэродроме аэропорта «Пермь» 24,25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября 2018 года, можно считать недействительной. Подробности выясняла Мария Шилова, которая вышла на прямую связь со студией.