← В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта
Аэропорт "Пермь" будет работать в штатном режиме. Информацию, опубликованную ранее о приостановлении движения воздушных судов на аэродроме аэропорта «Пермь» 24,25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября 2018 года, можно считать недействительной. Подробности выясняла Мария Шилова, которая вышла на прямую связь со студией.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков
«На работу на велосипеде»: экологично, дешево, полезно
«Чистые окна»: нужны волонтёры
Реконструкция набережной: в поисках золотой середины
Вести Пермь. События недели 23.09.2018
«Детей выгнали на улицу без предупреждения»: Как опечатывали манеж «Спартак»
За нарушителями на трассе следят беспилотники
«Красные человечки» возвращаются
Добавить комментарий: