← Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
Закрывать передумали: Прямое включение из пермского аэропорта →
В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола
В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола. Необходимость в смене главы возникла из-за добровольной отставки текущего президента Геннадия Шилова, а также уходом из состава правления Игоря Резвухина. Довыборы членов исполкома прошли на очередной конференции организации. В её работе приняли участие президент «Союза Федерации футбола Урал и Западная Сибирь» Михаил Бочкарев и начальник отдела РФС по связям с регионами Александр Козлов. Избран Президент РОО "ФФПК" - Терехов Дмитрий Александрович.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Футболистки «Звезды-2005» пробились в финал Кубка России
В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков
«На работу на велосипеде»: экологично, дешево, полезно
«Чистые окна»: нужны волонтёры
Реконструкция набережной: в поисках золотой середины
Вести Пермь. События недели 23.09.2018
«Детей выгнали на улицу без предупреждения»: Как опечатывали манеж «Спартак»
За нарушителями на трассе следят беспилотники
«Красные человечки» возвращаются
Шахматы на бегу: Школьники осваивают спортивное ориентирование
Добавить комментарий: