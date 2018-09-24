В Перми выбрали нового президента краевой федерации футбола. Необходимость в смене главы возникла из-за добровольной отставки текущего президента Геннадия Шилова, а также уходом из состава правления Игоря Резвухина. Довыборы членов исполкома прошли на очередной конференции организации. В её работе приняли участие президент «Союза Федерации футбола Урал и Западная Сибирь» Михаил Бочкарев и начальник отдела РФС по связям с регионами Александр Козлов. Избран Президент РОО "ФФПК" - Терехов Дмитрий Александрович.