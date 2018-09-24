Футболистки "Звезды-2005" пробились в финал Кубка России. На "Сапсан Арене" состоялся второй матч полуфинала, в котором московский "Локомотив" оказался сильнее с минимальным счётом 1:0. Однако общий счет двух встреч 3:2 открыл «звёздочкам» путь в финал Кубка России, где на этот раз пермская команда встретится с "Рязань ВДВ".