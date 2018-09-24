В Перми вынесли приговор организатору банды автоугонщиков. Четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 по ночам угоняли дорогостоящие автомобили с неохраняемых парковок. Для взлома сигнализации использовали специальное оборудование. Машины перегоняли в арендованные гаражи, разбирали и перебивали на них номера агрегатов, чтобы впоследствии перепродать. Как стало известно следователям, таким образом злоумышленники успели сбыть иномарку за 600 тысяч рублей. Всего по делу проходили 6 похищенных авто.

Оперативный сотрудник: "Совершали преступления, как на территории Перми, так и на территории Пермского края. В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов обнаружено оборудование, с помощью которого совершались угоны дорогостоящих автомобилей".

Суд признал организатора виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Ранее тем же судом было вынесено наказание еще двум участникам группы. Один приговорен к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч. Его подельнику назначено 4,5 года и штраф 110 тысяч рублей.