«Чистые окна»: нужны волонтёры

В Перми стартовала акция "Чистые окна". К ветеранам войны, репрессированным и просто одиноким людям идут волонтеры, чтобы помочь с уборкой и просто поговорить. Правда, с волонтерами пока проблема. Среди волонтеров сплошные иностранцы. Почему?

Действительно, есть чему удивляться. Валентина Новицкая работала ихтиологом: на фото самые яркие моменты жизни. И, конечно, старая Пермь, которую можно долго разглядывать. Для Серджио из Бельгии всё это в новинку - в России он совсем недавно. Начать знакомство со страной решил не с глянцевых буклетов или походов в музей.

Серджио Урусов (Бельгия): "Мне кажется, помочь - это международный язык. Я плохо пока говорю по-русски, но это не надо. То, что важно - это работа".

Акция «Чистые окна» существует более 15 лет. За это время благодаря волонтёрам более тысячи пожилых людей смогли взглянуть на город через свежевымытые стёкла.

Валентина Новицкая: "Особенно, когда ты чувствуешь, что не можешь сам. И когда пришли - помогли, сделали. Они очень внимательные, дружелюбные".

Сейчас в списке 64 человека, которым требуется помощь. Желающих помочь - меньше, поэтому добровольцев ждут особенно. Выдать обещают даже чистящие средства. Вся необходимая информация есть в социальных сетях на страничках волонтёрской службы организации «Мемориал» и лично у бессменного координатора Кристины Владыкиной.

Кристина Владыкина, координатор акции «Чистые окна»: "В нашем мире очень много информации. А общение со старыми людьми - это персональный способ получения знаний. Достаточно просто прийти и поговорить лично".

Общение порой затягивается на часы, а затем и на годы. И в итоге волонтёров признаёт даже самый привередливый член семьи - холёный британец Стёпа.

Эту акцию можно сравнить с чтением книги, читает которую сам автор. А благодарные слушатели не желают оставаться в стороне, а хотят быть действующими лицами.