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← Вести Пермь. События недели 23.09.2018

Реконструкция набережной: в поисках золотой середины

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набережная

Главные пермские садовник и инженер по благоустройству на пару часов стали экскурсоводами. В мэрии решили еще до начала работ рассказать о следующем этапе реконструкции набережной.

За тем, как менялась пермская набережная, Эдуард Еславский наблюдает последние 60 лет. Были периоды затишья, но сейчас место обретает новую жизнь.

Эдуард Еславский: "Конечно, уже люди стали ходить, привыкать стали к этому месту".

В 2016-м отремонтирован спуск от Соборной площади, в прошлом году обновлена променадная часть. Сейчас в самом разгаре следующий этап реконструкции – на участке от Соборной площади до порта «Пермь», к которому особое внимание общественности. Для этого и проводят экскурсию для журналистов и блогеров. Подписчики Дмитрия предложения и вопросы для интервью присылали заранее.

Дмитрий Малышев, блогер: "Есть велосипедисты, пешеходы и прочее - всем не угодишь, но можно найти золотую середину".

По проекту все пространство здесь разделено по функционалу: есть детская зона для разных возрастов, есть территория для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Останется место и для отдыха, и для прогулок. Все это спроектировано, исходя из многочисленных опросов пермяков.

реконструкция

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Каждый высказал свое мнение, которое в итоге было аккумулировано в некий такой вывод, в котором попунктно можно было увидеть все, что хотят жители, и по сути, это все мы попытались здесь воплотить. Поэтому начиная от детей грудного возраста до уважаемых пенсионеров, здесь каждый найдет себе занятие по душе".

Вся набережная при этом будет единым архитектурным решением. Это в том числе касается торговых объектов и туалетов. Уже сейчас на площадке прокладывают сети электроснабжения, канализации, водопровод.

набережная

Централизованные круглогодичные коммуникации дают дополнительные возможности не только для коммерческой торговли, но и озеленению. Достаточно сказать, что газоны на набережной теперь будут оборудованы автоматической системой полива.

Зеленым насаждениям здесь уделяют особое внимание. На набережной планируют высадить более 5,5 тысяч новых деревьев и кустарников. Будет все: начиная от привычных сосен и берез, и заканчивая экзотической сортовой сиренью и гортензией. К сожалению, около 40 процентов всех нынешних деревьев находится в аварийном состоянии.

 Окончание всех работ на набережной запланировано на осень следующего года. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.09.2018 в 09:58 в рубрике - Вести Пермь

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