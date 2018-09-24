«На работу на велосипеде»: экологично, дешево, полезно

Пермь присоединилась к всероссийской акции "На работу на велосипеде". Название как нельзя точно раскрывает суть мероприятия. Но вот если в китайских мегаполисах ежедневно улицы переполнены велосипедистами, спешащими на службу, то в столице Прикамья даже в моменты общефедеральной акции, да еще и поддерживаемой Минтрансом России, все равно людей на железных конях пришлось искать.

Пермский координатор российского движения «На работу на велосипеде» Иван Грачев собственными примером показывает, что двухколесная машина иногда бывает удобней и полезней четырехколесной. И призывает всех последовать его примеру.

Иван Грачёв, координатор движения «На работу на велосипеде» в Перми: "В этот раз мы не регистрировали участников, но судя по мобильности - их достаточно много. Хотя, можно сказать, что в прошлый раз в мае мы заняли пятое место по количеству зарегистрированных участников".

«На работу на велосипеде» - это всероссийская акция. Заместитель министра транспорта Российской Федерации призывает всех - от простых людей до чиновников и государственных служащих - отказаться на один день от личного автомобиля и пересесть на двухколесный транспорт. И многие этот призыв услышали.

Первая часть акции традиционно проходит в феврале, и если в Европе бывает очень много желающих сесть в седло, то в России их единицы, в первую очередь из-за погоды. Ну, а затем уже из-за техники, мороз в -25 градусов не каждый велосипед выдержит.

Участников акции ждут в веломастерских, здесь им обещают скидки на зимнее обслуживание своего железного коня, если вы, конечно, знаете кодовую фразу. Ее можно найти в интернете на странице сообщества. А сам велосипед необходимо подготовить к длительному зимнему хранению, чтобы весной без проблем кататься дальше.

Андрей Рудаков, продавец туристического магазина: "Для кого-то это средство передвижения, для кого-то это самовыражение. Корпусом завалился как на лыжах, параллели строишь и уже получаешь удовольствие, двигаешься, самовыражаешься".

На самом деле акция «На работу на велосипеде» намного шире своего названия. В этот день ее организаторы предлагают отказаться от личного автомобиля, пересесть на велосипед, самокат и даже общественный транспорт. И самое главное - не забывать, что делать это можно чаще, чем два раза в год.

Валерий Ступак, врач-кардиолог, в этот день решил не ездить на работу, а добежать. Физические нагрузки полезны для организма, тем более, что до работы не больше 40 минут.

Валерий Ступак: "Была машина, продал и решил заняться своим здоровьем".