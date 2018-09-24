← «Детей выгнали на улицу без предупреждения»: Как опечатывали манеж «Спартак»
Вести Пермь. События недели 23.09.2018
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 23 сентября 2018 года.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Детей выгнали на улицу без предупреждения»: Как опечатывали манеж «Спартак»
«Красные человечки» возвращаются
Шахматы на бегу: Школьники осваивают спортивное ориентирование
«Флаэртиана»: Золотые и серебряные «Нануки» нашли своих героев
Как модернизируют комбинат в поселке Уральский
Приставы опечатали манеж «Спартак»
Пермь как территория спорта
В Очерском районе автобус врезался в КАМАЗ
Пожилая угонщица: Пенсионерка похитила детский беговел
Пермь. Новости культуры 20.09.2018
Добавить комментарий: