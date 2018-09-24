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За нарушителями на трассе следят беспилотники
Сотрудники ГИБДД совместно с авиационным отрядом специального назначения Росгвардии провели совместное дежурство на одной из оживлённых магистралей. С помощью беспилотника, который управляется с земли, наблюдали за участком трассы Пермь - Казань недалеко от Краснокамска. Беспилотный летательный аппарат курсирует над дорогой, сигнал передаётся на мониторы - в случае нарушения правил дорожного движения сообщение поступает наземным постам, которые в свою очередь задерживают нарушителя.
Сергей Макаренко, начальник отдела ГИБДД по Краснокамскому району: "Эффективность таких мероприятий совместных - это пресечение грубых нарушений правил дорожного движения - выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости, ну и соответственно, предупреждение дорожно-транспортных происшествий".
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