За нарушителями на трассе следят беспилотники

Сотрудники ГИБДД совместно с авиационным отрядом специального назначения Росгвардии провели совместное дежурство на одной из оживлённых магистралей. С помощью беспилотника, который управляется с земли, наблюдали за участком трассы Пермь - Казань недалеко от Краснокамска. Беспилотный летательный аппарат курсирует над дорогой, сигнал передаётся на мониторы - в случае нарушения правил дорожного движения сообщение поступает наземным постам, которые в свою очередь задерживают нарушителя.

Сергей Макаренко, начальник отдела ГИБДД по Краснокамскому району: "Эффективность таких мероприятий совместных - это пресечение грубых нарушений правил дорожного движения - выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости, ну и соответственно, предупреждение дорожно-транспортных происшествий".