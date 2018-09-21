Шахматы на бегу: Школьники осваивают спортивное ориентирование
Шахматы на бегу - так ещё называется спортивное ориентирование и городской проект, в котором школьников наглядно знакомят с этим полезным видом спорта. Начали с Паркового - школа №59, продолжат в 14 других учебных заведениях Перми.
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