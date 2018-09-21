«Флаэртиана»: Золотые и серебряные «Нануки» нашли своих героев

На международном фестивале документального кино «Флаэртиана» объявили лучшие фильмы 2018 года. Награды вручены в трёх конкурсных программах: международной, национальной и студенческой. Приз за оригинальное художественное решение – «Серебряный Нанук» получил Зиад Калтхум за фильм «Вкус цемента», второй серебряный "Нанук" за открытие новых тем и героев достался ленте «Постоянно временная жизнь Мухи». Гран-при за лучший фильм фестиваля отправится Талалу Дерки за картину «Об отцах и сыновьях». Лучшим студенческим фильмом признан «Залом» Ксении Шкреба. «Малый золотой Нанук» в российской "Флаэртиане" забрала Ольга Аверкиева и ее работа «Вырваться» о жизни ребят в психоневрологическом интернате.