Как модернизируют комбинат в поселке Уральский

В поселке Уральский, на одном из крупнейших в России комбинатов по производству березовой фанеры, в начале этого года была запущена большая инвестиционная программа. В ближайшие 10 лет предприятие должно не только существенно увеличить производственные мощности, но и измениться изнутри. Как модернизируют комбинат?

Новый кран, приобретенный в рамках программы по модернизации производства, загружает очередную партию древесины в огромный варочный бассейн. В ней она «вариться» в буквальном смысле этого слова, а уже потом попадает на раскряжовку.

За всем процессом наблюдают лишь несколько человек, все остальное делает компьютер. Древесина сюда приходит из Пермского края и соседнего региона, из нее получатся первоклассная фанера, которую используют в 70 странах мира. При строительстве небоскребов, создании «экологичной» мебели и многого другого.

Сегодня группа предприятий «СВЕЗА» обладает значительными производственными мощностями. Семь комбинатов производят 1 400 000 м3 фанеры в год. Это позволяет обеспечивать строительными материалами крупнейшие объекты строительства по всему миру. Компания ежегодно реализует большое количество мероприятий в рамках инвестиционной программы.

Денис Мальцев, генеральный директор ООО «СВЕЗА - Уральский»: "Компания большая, состоит из семи комбинатов, и в текущем году общая инвестиционная программа - около 12 миллиардов рублей. Если говорить о «СВЕЗА Уральский», то в текущем году мы планировали освоить около 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

На эти деньги на площадке в Уральском уже начали монтировать фундамент будущей мини-ТЭЦ. Она будет работать исключительно на отходах от древесного производства комбината, и снабжать теплом и электричеством само предприятие и поселок, в котором живут его работники. Срок сдачи - 2019 год.

Николай Городецкий, руководитель инвестиционных проектов дирекции по техническому развитию «СВЕЗА»: "Все отходы фанерного производства будут непосредственно сжигаться, вместе с фенольной водой, что улучшит экологическую составляющую".

Второй проект - 40+, он предполагает увеличение производства фанеры на предприятие на 40 тысяч кубометров в год. На закупку и монтаж нового оборудования выделено больше 1 миллиарда рублей. Кроме высокотехнологичного производства, в поселке появятся новые рабочие места.