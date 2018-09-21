Приставы опечатали манеж «Спартак»

Приставы опечатали спортивный манеж «Спартак» в Перми. Все занятия и массовые мероприятия запрещены до устранения претензий к безопасности здания. Манеж «Спартак» находится в Дзержинском районе. Он был построен в 1977 году и стал одним из первых легкоатлетических сооружений, появившихся в городе.