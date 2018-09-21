Приставы опечатали манеж «Спартак»
Приставы опечатали спортивный манеж «Спартак» в Перми. Все занятия и массовые мероприятия запрещены до устранения претензий к безопасности здания. Манеж «Спартак» находится в Дзержинском районе. Он был построен в 1977 году и стал одним из первых легкоатлетических сооружений, появившихся в городе.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь как территория спорта
В Очерском районе автобус врезался в КАМАЗ
Пожилая угонщица: Пенсионерка похитила детский беговел
Пермь. Новости культуры 20.09.2018
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
На ул. Уральской открыли движение в направлении центра города
В Перми стартовала большая футбольная неделя
Полвека в медицине
Оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя
Дайте тишины: Суд приостановил деятельность караоке-бара
Добавить комментарий: