Пермь как территория спорта

В Мотовилихе на улице Халтурина прошло техническое открытие новой спортплощадки. Всего их этим летом открыли 30. До наступления зимы надо успеть сдать еще 6.

Папы на воротах, дети в качестве нападающих. Несмотря на то, что сегодня только техническое открытие, здесь уже кипит спортивная жизнь. Впрочем, сравнивать есть с чем.

Максим Хилькевич: "Условно была хоккейная площадка со времен СССР и все. Потом уже в негодность пришла. Ребята по привычке ходили и все".

Футбол, стритбол, волейбол, теннис. 21 вид спорта доступен здесь. Можно заняться развитием мышц на тренажерах. Что немаловажно - здесь все продумано для безопасности. К примеру, на стадионе лежит специальное покрытие, которое уменьшает травматизм. Есть и другие интересные детали.

На площадке предусмотрена необычная конструкция ворот. При ударе мяч не вылетает за территорию, а значит, ребенок не побежит за ним, к примеру, на проезжую часть.

Возрождают детский спорт во дворах в рамках одноименной программы. Таких мини-стадионов в Перми уже 30. В этом году появятся еще 6 и одна хоккейная коробка. Городскую программу поддерживает и правительство Пермского края, и администрация, и депутаты.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской Думы: "Здесь будет настоящая территория спорта. И все проживающие здесь, смогут бесплатно в любое время посвящать свое время спортивному досугу и активному отдыху".

Здесь будет работать и свой тренер, который будет приходить на площадку по мере надобности. Он будет проводить и инструктаж, и тренировать желающих.

Игорь Пономарев, инструктор-методист: "Для того чтобы заинтересовать население, правильно проводить мероприятия спортивные, чтобы обезопасить от травм".

Впрочем, развлечения здесь найдутся в любое время года. Площадка предусматривает возможность залить каток зимой.