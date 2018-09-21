В Очерском районе автобус врезался в КАМАЗ

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Очерском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавший из Самары, не справился с управлением и врезался в стоящий КАМАЗ с прицепом. Есть пострадавшие. О последствиях аварии нам рассказали в дорожной полиции.