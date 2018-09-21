Пожилая угонщица: Пенсионерка похитила детский беговел
Пожилая пермячка, похитившая детский беговел, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Пожилая угонщица похитила транспортное средство, которое было оставлено у торговых ячеек для хранения сумок в супермаркете "Пятерочка" на ул. Островского. Родители ребенка, оставшегося без беговела, просят вернуть транспортное средство.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры 20.09.2018
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
На ул. Уральской открыли движение в направлении центра города
В Перми стартовала большая футбольная неделя
Полвека в медицине
Оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя
Дайте тишины: Суд приостановил деятельность караоке-бара
Первые пермские «Ласточки» выйдут в рейсы с 1 ноября
В Прикамье отремонтировали 106 поликлиник
«Приказ о холодильниках»: Комиссия по делам несовершеннолетних перегнула палку
Добавить комментарий: