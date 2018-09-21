Пожилая угонщица: Пенсионерка похитила детский беговел

Пожилая пермячка, похитившая детский беговел, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Пожилая угонщица похитила транспортное средство, которое было оставлено у торговых ячеек для хранения сумок в супермаркете "Пятерочка" на ул. Островского. Родители ребенка, оставшегося без беговела, просят вернуть транспортное средство.