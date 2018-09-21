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Пермь. Новости культуры 20.09.2018
Темы выпуска:
- В Перми открылся яркий и многоязычный фестиваль городов-побратимов Перми.
- В Перми в доме-музее Славянова открылась выставка, посвященная 130-летию изобретения сварки металлическим плавящимся электродом.
- Знакомьтесь с интересным режиссёром из Сирии. Его зовут Зиад Калтхум. Он представил на суд жюри "Флаэртианы" картину "Вкус Цемента".
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