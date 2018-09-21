Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
В Перми стартовала традиционная акция "На работу на велосипеде". Мероприятие проходит дважды в год - в мае и сентябре. В этом году организаторы расширили понятие "на работу на велосипеде" - можно ехать на работу не только на велосипеде или самокате, но и прогуляться пешком, добраться до работы общественным транспортом, пробежаться. Главная идея - отказаться от личного автомобиля и использовать свои физические возможности. Как пермяки поддержали доброе начинание, узнал Артем Казин.
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