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Пермь. Новости культуры 20.09.2018 →

Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»

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велосипед

В Перми стартовала традиционная акция "На работу на велосипеде". Мероприятие проходит дважды в год - в мае и сентябре. В этом году организаторы расширили понятие "на работу на велосипеде" - можно ехать на работу не только на велосипеде или самокате, но и прогуляться пешком, добраться до работы общественным транспортом, пробежаться. Главная идея - отказаться от личного автомобиля и использовать свои физические возможности. Как пермяки поддержали доброе начинание, узнал Артем Казин.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.09.2018 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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← На ул. Уральской открыли движение в направлении центра города

Пермь. Новости культуры 20.09.2018 →

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