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На ул. Уральской открыли движение в направлении центра города
С четной стороны на улице Уральской от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской уложен асфальт. Движение в направлении центра города открыто.
В настоящее время ведутся работы по подключению инженерных коммуникаций и фрезерованию асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Уральской.
Капитальный ремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.
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