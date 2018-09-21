На ул. Уральской открыли движение в направлении центра города

С четной стороны на улице Уральской от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской уложен асфальт. Движение в направлении центра города открыто.

В настоящее время ведутся работы по подключению инженерных коммуникаций и фрезерованию асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Уральской.

Капитальный ремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.