В Перми стартовала большая футбольная неделя

В Перми в рамках пятого, юбилейного, сезона национальной студенческой футбольной лиги открылась большая футбольная неделя. Три дня на базе спортивного комплекса Сухарева будут соревноваться команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Перми. Всего в этой группе пройдет 13 встреч. Победители попадут в премьер-лигу, а затем на подобные соревнования в Европу. Город Пермь представляет команда Пермского национального исследовательского университета.

Андрей Стукалов, президент «Национальной студенческой футбольной лиги»: "Это первый турнир в Перми. Именно этот турнир дает старт тем 13 турнирам, которые пройдут с сентября по май месяц, результаты которых мы все в конце года сложим в единую турнирную таблицу, где каждая команда сыграет с каждым по одному разу. Мы определим абсолютного победителя этой первой группы, который получит право на следующий сезон выступать в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги".