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Полвека в медицине

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Валентина Тудакова

Более полувека в медицине. Кардиолог Валентина Тудакова свой профессиональный юбилей встречает на работе. Вся в цветах и вся в заботах о пациентах. Последние часто и не подозревают, сколько Валентине Гурьевне лет на самом деле.

В кабинете у Валентины Тудаковой всегда свежие цветы - комплименты от благодарных пациентов.

В этом году юбилей - полвека в профессии. За это время прошла путь от медсестры до главного кардиолога тогда Пермской области.

Валентина Тудакова, врач кардиолог-ревматолог: "Я закончила Горьковское училище с отличием, имела право сдать один экзамен. Сдала биологию на 4. И я не прошла. Расстроилась. И мне подсказывают, что здесь рядом больница, пока поработай. Через 2 года я поступила в мединститут и, не бросая работы медсестры, так училась в медицинском институте и  закончила его с отличием".

Более 20 лет Валентина Тудакова возглавляла кардиологическое отделение стационара Пермской краевой клинической больницы. При этом не оставляла и врачебную практику.

Краевая клиническая - это лишь место работы Валентины Гурьевны Тудаковой. Её деятельность заметна и давно вышла за рамки больничного городка. В 2003 году при ее участии был создан областной центр профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также организованы школы здоровья.

Сегодня Валентина Тудакова на пенсии, но променять дело всей своей жизни на заслуженный отдых не смогла. Она продолжает помогать пациентам и делиться опытом с коллегами.

Наталья Григориади, заведующая кардиологическим отделением стационара Пермской краевой клинической больницы: "Даже сейчас, сколько лет мы работаем, у докторов по 10-15 лет стажа, если возникают сложные ситуации, мы идем к Валентине Гурьевне советоваться".

Большого секрета в такой активной жизненной позиции нет. Рецепт прост - любимая работа.

Валентина Тудакова, врач кардиолог-ревматолог: "Положительная энергетика, что нравится работа, помогает. Где можно - хожу пешком. Я человек добрый, независтливый. Все болезни свои знаю, принимаю таблетки сама".

Но самое главное для Валентины Тудаковой - это возможность помогать людям.

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 21.09.2018 в 11:52 в рубрике - Вести Пермь

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