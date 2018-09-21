Оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя

В Перми оперативники по горячим следам раскрыли разбойное нападение на предпринимателя. Все произошло за час до полуночи во дворе жилого дома на улице Малкова. Потерпевший возвращался после работы с крупной суммой денег. Подозреваемые караулили его в автомобиле возле подъезда. Один из налетчиков ударил предпринимателя молотком по голове, затем выхватил рюкзак, в котором находилось более 800 тысяч рублей. После нападения оба злоумышленника скрылись на иномарке в неизвестном направлении. Несмотря на серьезные травмы головы, пострадавший смог позвонить в полицию и сообщил приметы подозреваемых. После этого его на скорой доставили в больницу, а к поиску подключились лучшие сыщики города. Выйти на след нападавших удалось благодаря оперативным наработкам. Подозреваемых 1986 и 1972 годов рождения полиция задержала при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Оба подельника заключены под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Оперативный сотрудник: "Один из преступников оказался бывшим сотрудником фирмы, в которой работал потерпевший. Отсюда следует, что он знал о передвижении потерпевшего, знал о месте его нахождения, знал о суммах, которые он перевозит".