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Дайте тишины: Суд приостановил деятельность караоке-бара
Свердловский районный суд приостановил деятельность караоке-бара, расположенного по адресу улица Куйбышева, 52 в Перми. Закрыть это заведение жители дома, в котором оно расположено, требовали несколько лет. Люди обращались во все инстанции, но заведение продолжало работать. «Пикантность» этой истории в том, что буквально в пяти метрах от караоке-бара расположена лаборатория Роспотребнадзора – организации, которая и должна заниматься выявлением подобных нарушений. Сейчас жители надеются, что решение суда поможет закрыть заведение навсегда.
Ольга Масалкина, житель дома: "Выдал постановление на приостановление деятельности заведения на 80 суток. Ждем судебных приставов, когда они опечатают помещение. Надеемся, что мы больше музыку ночью не услышим".
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