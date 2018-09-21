Первые пермские «Ласточки» выйдут в рейсы с 1 ноября

По Пермскому краю первую тестовую поездку совершил скоростной электропоезд «Ласточка». Он проехал по маршруту Екатеринбург - Верещагино - Екатеринбург. Предполагается, что в ближайшем будущем такие современные электропоезда должны заменить привычные электрички. «Ласточки» отвечают пожеланиям самого требовательного пассажира. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Как сообщили в Пермской пригородной компании, две «Ласточки» должны начать курсировать по территории Пермского края уже с 1 ноября. Один поезд будет следовать до станции Верещагино, второй до Кунгура. С точки зрения технических возможностей, для запуска их в эксплуатацию все готово.

Сергей Канцур, генеральный директор Пермской пригородной компании: "Вся инфраструктура подходит, никаких замечаний не было. Есть определенные рабочие моменты, которые будут устранены на станции Кунгур в месте, где будет отстаиваться этот электропоезд. Думаю, то же самое будут рабочие замечания и по Верещагино. В целом «Ласточка» готова принять Пермский регион, а Пермский регион - «Ласточку».