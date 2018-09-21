В Прикамье отремонтировали 106 поликлиник

5 октября завершится ремонт в пермской пятой поликлинике в микрорайоне Юбилейный. Все лето там шли работы, но пациенты не жаловались. Потому что обновление затеяно по их многочисленным просьбам.

«Новая поликлиника» - так называется региональный проект, благодаря которому свой облик в этом году изменили регистратуры и зоны ожидания 106 поликлиник края. В 2019-м к ними прибавится ещё 15.

Ольга Федина, руководитель регионального центра первичной медико-санитарной помощи: "Также будет установлена мягкая комфортная мебель, выполненная в едином стиле. Разработана понятная навигация, будут указатели, куда двигаться, чтобы было понятно каждому, входящему в поликлинику".

Также по задумке авторов инициативы, на смену регистратуре в привычном понимании придут консультанты, причём у каждого своя зона ответственности: одни отвечают за телефонные звонки, другие за справки и так далее. Как это возможно, уже демонстрирует поликлиника №7.

Теперь запись - дело нескольких секунд: либо к своему врачу, предварительно узнав номер участка, либо нажать «без записи», если ситуация экстренная.

Если пациент «экстренный», его должны принять в кабинете неотложной помощи. Так удастся избежать очередей и сохранить нервы терапевтам. В их работе тоже есть изменения.

Галина Поздеева, врач общей практики ГКП №5: "Сейчас электронная карта, никаких проблем. Посмотрели анализы, записи консультантов".

В 2018 году на ремонт поликлиник будет направлено 343,5 млн рублей, работу по проекту намерены продолжить. Следующий этап – ремонты стационаров.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важно видеть перспективу, потому что те темпы, которые мы в этом году обеспечиваем, нам надо сохранить и даже увеличить в следующем году. В первую очередь в новый перечень должны войти объекты, по которым была масса нареканий жителей, и в первую очередь люди просили привести в порядок".

В поликлинике №5 уже наводят лоск, работы закончатся 5 октября.