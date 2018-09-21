«Приказ о холодильниках»: Комиссия по делам несовершеннолетних перегнула палку

Заседание пермской краевой комиссии по делам несовершеннолетних перенесено на следующую неделю. Внимание к данному мероприятию приковано в первую очередь из-за так называемых «проверок холодильников» в домах и квартирах школьников Пермского края.

Сомнений больше нет. Проверки планировались. В распоряжении «Вестей» оказались бланки актов обследования жилищно-бытовых условий, спущенные краевой комиссией по делам несовершеннолетних в школы. В них действительно есть строчка, связанная с содержимым холодильника. Называется графа – «Оценка ассортимента продуктов питания». Есть там и много чего другого, не менее возмутительного.

Предъявите ваши… холодильники! Судя по бумагам, этого потребует учитель, оценивая ассортимент продуктов питания каждого своего ученика.

Кроме прочего, требуется зафиксировать доходы мамы и папы, размер жилплощади, наличие необходимой бытовой техники, оценить психологический климат в семье.

Анна Зуева: "Мы всем классом написали отказ от того, чтобы посещали наши квартиры, дома".

Официально подобные меры - реакция властей на трагедию в Краснокамске. 14-летняя девочка скончалась от голода. Теперь, согласно постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, дважды в месяц проверять квартиры учеников должны учителя.

Зоя Галайда, руководитель краевого профсоюза образования: "Классному руководителю нужно ехать, кто ему оплатит эти расходы? Он работает целый день в школе, значит, он будет делать это вечером. Кто будет обеспечивать ему охрану?".

После сбора анкет и личного выхода необходимо расставить баллы. До 51 риск минимален, до 75 - требуется помощь школьного психолога, выше - уже профессионального. А больше 200 баллов - время бить тревогу.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Это должно быть психологически комфортно для тех, кто это будет делать и тех, по отношению к кому эти меры будут предприняты. Тут надо еще обсуждать-обсуждать и обсуждать".

С юридической точки зрения эта работа вообще индивидуальная, а не массово-поголовная, как это получилось с анкетами.

Алексей Жучков, юрист: "Если семья не входит в группу риска, если нет соответствующего заключения, то обрабатывать ее персональные данные, вмешиваться в личную жизнь данной семьи без ее согласия нельзя. Нельзя требовать заполнения анкеты".

Все сделали так, как не надо делать, перегнули палку, перебор - это слова первого лица края, губернатора, которому пришлось вмешаться.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Если у нас люди вместо того чтобы реально заниматься работой, будут придумывать всякие инструкции, и мы будем писать тонны бумаг, вместо того чтобы просто беседовать с людьми, с детьми, с родителями, и быть в контакте с ними, конечно, мы ничего не сделаем".

Сейчас предлагают новую систему. Планируется, что заработает она, хоть и не в полном объеме, а поэтапно, уже с начала октября.