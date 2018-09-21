Пермяки будут платить транспортный налог «по справедливости»

Депутаты пермского краевого парламента в первом чтении одобрили законопроект о так называемой справедливой шкале ставок транспортного налога. Детали еще будут корректироваться во втором чтении, но уже точно больше не будет резких скачков в начислениях между автомобилями близкими по мощности. Предлагается учитывать и возраст авто, чем старше машина, тем меньше надо будет платить. И напротив, ставки для владельцев новых дорогих и мощных авто значительно вырастут. Изменения планируется ввести уже с 2019 года. А впервые транспортный налог по предлагаемой справедливой шкале автомобилисты Прикамья заплатят только в 2020 году.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, объяснила: "Как раз здесь элемент социальной справедливости, как правило, такими маломощными не новыми автомобилями пользуются люди с низкими доходами. У них получится снижение налогообложения. А люди, которые могут позволить себе дорогой автомобиль, для них налог возрастет. Тем самым в определенной степени будет регулироваться социальная справедливость".