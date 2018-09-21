В Перми официально стартовал отопительный сезон. Батареи нагревают в объектах соцсферы - больницах, садиках и школах. Чуть меньше чем через неделю - 26 сентября - чиновники от ЖКХ и прокуратура проведут первую горячую линию.

Детские сады, школы, больницы - ежегодно в объекты соцсферы запуск тепла начинается в первую очередь. Что касается жилых домов - запуск тепла в них начнётся после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше восьми градусов тепла. Придётся подождать, говорят синоптики, неделю точно.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Нас ждёт достаточно серьёзное потепление, начиная уже с субботы, особенно с воскресенья, с высокой вероятностью воскресенье вообще станет самым тёплым днём всего месяца".

Готовность жилого фонда на сегодня 99,5 процентов. Когда запуск начинается, стоит учитывать, что процесс этот не особо быстрый.

Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Это сложный технологический процесс, завязанный на запуск источников тепловой энергии, насосных станций, ЦТП. В среднем уходит на данные мероприятия до 14 дней".

Во время пуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах, воздушные пробки в отдельных батареях - тут надо информировать свою управляющую организацию.

Ещё один нюанс - через две недели после начала запуска тепла в жилые дома планируется открытие горячих линий в городской и районных администрациях, чтобы пермяки могли сообщить о проблемах, которые возникают во время запуска.