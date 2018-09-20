Река Чусовая в десятке самых красивых мест России
Река Чусовая в Пермском крае теперь в десятке самых красивых и спокойных мест России. Рейтинг публикует Российское информационное агентство «Новости». Чусовую оценили за сотни живописных скал, которые высятся по берегам реки. Также в рейтинг попали озеро Элтон (Волгоградская область), национальный парк «Таганай» (Челябинская область), плато Путорана (Красноярский край).
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