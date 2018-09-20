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Первая «ласточка» в Пермском крае
Накануне скоростной электропоезд ЭС2Г совершил опытную поездку по маршруту Екатеринбург - Верещагино - Екатеринбург. Предполагается, что в обычном режиме скоростные "ласточки" заработают на популярных у жителей Прикамья направлениях Пермь-2 - Кунгур и Пермь-2 - Верещагино.
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