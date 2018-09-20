Пермяки - бронзовые призёры Кубка Российской пейнтбольной лиги
Пермская команда "Файтер Прошар" стала бронзовым призёром Кубка Российской пейнтбольной лиги (Гранд Финал серии Pro-Shar Cup). В Турнире приняли участие 34 команды из России, Белоруссии, Казахстана и Прибалтики. Победу одержал "Шериф" из Казахстана. Помимо Всероссийских стартов "Файтер Прошар" ждет участие в Финале Кубка Мира во Франции в конце сентября. А молодежный состав- команду "Файтер кидз" - участие в Первенстве мира в составе сборной России.
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