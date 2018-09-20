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Уральский форум цифровой экономики: Прямое включение
В пермском классическом университете заработал Уральский форум цифровой экономики, участие в нем принимают учёные Пермского университета, топ-менеджеры ведущих IT-компаний России. Подробно о повестке узнал Артем Казин.
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